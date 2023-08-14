Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna для воздушной разведки

Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna для воздушной разведки

14 августа, 2023 понедельник
17:32
Мир

Немецкий концерн Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna. В ее составе дроны, обладающие разведывательной способностью в несколько сотен километров

Об этом сообщается на сайте германского производителя оружия.

"Размещенный сейчас заказ составляет небольшую двузначную сумму в миллионы евро. Таким образом, Rheinmetall вносит еще один важный вклад в повышение способности украинских Вооруженных Сил с помощью передовых технологий", - говорится в сообщении.

"Система LUNA NG уже наработала несколько тысяч часов полета и зарекомендовала себя в использовании иностранными заказчиками", – добавили в Rheinmetall.

LUNA NG состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами. Система также включает в себя стартовую катапульту, дополнительное оборудование защитной сетки для приземления и оборудование для быстрого ремонта.

Эти дроны имеют время полета более двенадцати часов и радиус действия в несколько сот километров.

Заказ выполнен по заказу федерального правительства Германии.

  • Ранее о возможной передаче этой системы сообщало агентство Reuters.
Новости
Германия
оружие для Украины
Читайте также:
Кримський міст
13 августа, 2023 воскресенье
Зеленский объяснил "красноречивое задымление на Крымском мосту"
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
13 августа, 2023 воскресенье
Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс"
Обстріл Херсонщини 13 серпня
13 августа, 2023 воскресенье
Российская армия обстреляла Херсонщину: 7 человек погибли, среди них – семья с детьми
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.96
    Покупка 36.96
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
14 августа
17:54
Обновлено
"Разрушен до основания и восстановлению не подлежит": сожженный в результате атаки РФ гипермаркет в Одессе заявил о закрытии
17:41
Microsoft, Mercedes-Benz и BMW ужесточают санкции против России
17:40
Партнерский материал
Как выбрать класс авто для аренды
17:22
Украина получит от Норвегии системы Cortex Typhon C-UAS для борьбы с дронами
17:14
Эксклюзив
крымские политзаключенные
Центр прав человека ZMINA: 21 украинский политзаключенный нуждается в немедленном лечении
17:09
Обновлено
На Киевщине произошло транспортное событие с грузовым поездом, ряд вечерних поездов будет курсировать по объездным маршрутам
16:57
На Бахмутском направлении ВСУ деоккупировали 40 кв.км, продолжается освобождение Урожайного на Донетчине, — Маляр
16:57
ВСУ подтвердили уничтожение командного пункта войск РФ в Юрьевке вблизи Мариуполя
16:34
Вблизи Стамбула произошел взрыв на корабле, погиб человек
16:32
Эксклюзив
На Таврическом направлении саперы 36 часов провели под максимально жестким вражеским обстрелом, разминируя освобожденные территории.
16:11
F-16
Дания подняла в воздух два F-16 из-за приближения к Нидерландам российских бомбардировщиков
16:02
OPINION
Инфляцию в июле сдерживала мобилизация и миграция за границу
15:49
В разведке допустили вероятность массированных ракетных обстрелов Украины в День Независимости
15:37
Армия РФ обстреляла Понятивку на Херсонщине: травмирован мужчина
15:30
В Польше обвинили в шпионаже и арестовали двух россиян, распространявших агитки ЧВК Вагнера
15:24
"Это как запретить бить пенальти": посол в Германии подверг критике идею ограничить дальность ракет Taurus для Украины
15:16
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Конвенция Монтре поможет вытеснить российские "лапти" из Черного моря: Бессмертный о транспортировке зерна из портов Украины
15:09
Эксклюзив
"Политика давления централизована": в Херсонском облсовете рассказали о новых вариантах принуждения окупантов к паспортам РФ
15:04
Обновлено
Россияне обстреляли Харьковщину: есть погибший и раненые
15:00
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:56
Усика заставляют сразиться с претендентом на титул IBF
14:53
Израиль
Посол подтвердил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем
14:39
Премьер-министр Латвии Кариньш объявил об отставке
14:18
В воинской части в Одесской области избили военнослужащего: ДБР начало расследование
14:03
Ко Дню украинского кино в Варшаве состоится международный фестиваль "Бруковка"
14:01
OPINION
Почему украинцы-беженцы не будут возвращаться из Польши?
13:51
Бывший генерал-майор СБУ Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы за госпредательство
13:45
ООН
"Гражданские не должны быть мишенью": в ООН прокомментировали российские обстрелы Одессы и Херсона
13:31
Эксклюзив
Полковник СБУ Костенко о делах Червинского и Марченко: Придет время, когда военные начнут себя защищать
13:29
Telegram
Telegram запускает stories для всех пользователей
13:24
Беларусь устанавливает на границе с Украиной станции РЭБ для противодействия беспилотникам, – Центр нацсопротивления
13:23
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, при условии допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе, - Гутцайт
13:11
Пенсионный фонд Украины анонсировал разовые денежные выплаты ко Дню Независимости Украины
13:11
"Духовное обновление культурой": в Киево-Печерской лавре состоится презентация программы для военных
12:50
Оккупанты в Северодонецке проводят "рейды" в отношении граждан, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации в РФ, - ОВА
12:43
"Реал" арендовал у "Челси" конкурента для Лунина
12:28
На курорте у побережья Румынии в море взорвалась мина
12:25
"Работа велась по десяти направлениям": власти заявили о разработке механизма реинтеграции Донбасса
12:24
Собирал данные о позициях украинской артиллерии под Авдеевкой: СБУ объявила подозрение российскому информатору
12:18
В Италии вулкан Этна начал извергать лаву
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV