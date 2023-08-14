Об этом сообщается на сайте германского производителя оружия.

"Размещенный сейчас заказ составляет небольшую двузначную сумму в миллионы евро. Таким образом, Rheinmetall вносит еще один важный вклад в повышение способности украинских Вооруженных Сил с помощью передовых технологий", - говорится в сообщении.

"Система LUNA NG уже наработала несколько тысяч часов полета и зарекомендовала себя в использовании иностранными заказчиками", – добавили в Rheinmetall.

LUNA NG состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами. Система также включает в себя стартовую катапульту, дополнительное оборудование защитной сетки для приземления и оборудование для быстрого ремонта.

Эти дроны имеют время полета более двенадцати часов и радиус действия в несколько сот километров.

Заказ выполнен по заказу федерального правительства Германии.