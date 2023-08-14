Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna для воздушной разведки
Немецкий концерн Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna. В ее составе дроны, обладающие разведывательной способностью в несколько сотен километров
Об этом сообщается на сайте германского производителя оружия.
"Размещенный сейчас заказ составляет небольшую двузначную сумму в миллионы евро. Таким образом, Rheinmetall вносит еще один важный вклад в повышение способности украинских Вооруженных Сил с помощью передовых технологий", - говорится в сообщении.
"Система LUNA NG уже наработала несколько тысяч часов полета и зарекомендовала себя в использовании иностранными заказчиками", – добавили в Rheinmetall.
LUNA NG состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами. Система также включает в себя стартовую катапульту, дополнительное оборудование защитной сетки для приземления и оборудование для быстрого ремонта.
Эти дроны имеют время полета более двенадцати часов и радиус действия в несколько сот километров.
Заказ выполнен по заказу федерального правительства Германии.
- Ранее о возможной передаче этой системы сообщало агентство Reuters.
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