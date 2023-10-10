Rheinmetall получил заказы на поставку более 150 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. Подробности
Оружейный концерн Rheinmetall получил от немецкого правительства заказ более чем на 150 тысяч артиллерийских снарядов для Украины
Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Rheinmetall получил заказы на поставку свыше ста тысяч 155-мм снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных разрывных снарядов DM 121. Указано, что "несколько десятков тысяч" снарядов поставят в Украину в 2023 году, остальные - 4. заказ составляет "трехзначную сумму в миллионы евро".
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Это уже третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов по рамочному контракту с бундесвером. Контракт был заключен в июле, будет действовать до 2029 года.
- Ранее стало известно, что федеральное управление картелей Германии разрешило концерну Rheinmetall создать совместное оборонное предприятие в Украине.
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