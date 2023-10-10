Rheinmetall получил заказы на поставку более 150 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. Подробности

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Rheinmetall получил заказы на поставку свыше ста тысяч 155-мм снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных разрывных снарядов DM 121. Указано, что "несколько десятков тысяч" снарядов поставят в Украину в 2023 году, остальные - 4. заказ составляет "трехзначную сумму в миллионы евро".

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Это уже третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов по рамочному контракту с бундесвером. Контракт был заключен в июле, будет действовать до 2029 года.