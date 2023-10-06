Rheinmetall получил от бундесвера большой заказ на боеприпасы для Украины: подробности
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от бундесвера большой заказ на боеприпасы для Украины. Поставки запланированы на 2024 год
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, немецкое правительство поручило Rheinmetall поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов L15 для украинской армии, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для немецких вооруженных сил. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро, указывает концерн.
В июле концерн Rheinmetall объявил о заключении нового и расширении существующего рамочного соглашения с бундесвером об артиллерии.
"Контракты предусматривают поставки нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов", – рассказали в компании.
Указывается, что потребность в пополнении складов боеприпасов вооруженных сил обусловлена войной в Украине.
- 28 сентября Федеральное управление картелей Германии предоставило разрешение на создание совместного предприятия между Rheinmetall и Укроборонпромом (Украинская оборонная промышленность, UDI) в Киеве. Уже подана заявка на получение разрешения от других соответствующих агентств.
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