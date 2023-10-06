Rheinmetall получил от бундесвера большой заказ на боеприпасы для Украины: подробности

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, немецкое правительство поручило Rheinmetall поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов L15 для украинской армии, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для немецких вооруженных сил. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро, указывает концерн.

В июле концерн Rheinmetall объявил о заключении нового и расширении существующего рамочного соглашения с бундесвером об артиллерии.

"Контракты предусматривают поставки нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов", – рассказали в компании.

Указывается, что потребность в пополнении складов боеприпасов вооруженных сил обусловлена ​​войной в Украине.