Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине еще 20 БМП Mаrder
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых машин пехоты Mаrder. Этот заказ компания получила от правительства ФРГ
Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Заказ был размещен в мае 2023 года. Доставку планируют осуществить летом.
"Действуя от имени правительства Германии, Rheinmetall уже отправил в Украину первую из двадцати БМП Marder еще 21 марта 2023 года. Еще двадцать этих проверенных машин Украина получила непосредственно из складов бундесвера", - сообщили в компании.
"В дополнение к Marder, заказанным на сегодняшний день, Rheinmetall может сделать еще шестьдесят", - добавили там.
Заказы выполняют на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе. В месяц может быть изготовлено до десяти БМП, подчеркнули в компании.
Там напомнили, что "боевая машина пехоты Marder является одной из самых надежных систем вооружения такого рода", которая постоянно проходит модернизацию.
- В марте сообщалось, что концерн Rheinmetall может построить танковый завод в Украине.
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