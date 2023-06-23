Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине еще 20 БМП Mаrder

Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине еще 20 БМП Mаrder

23 июня, 2023 пятница
14:38
Мир БМП Marder

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых машин пехоты Mаrder. Этот заказ компания получила от правительства ФРГ

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Заказ был размещен в мае 2023 года. Доставку планируют осуществить летом.

"Действуя от имени правительства Германии, Rheinmetall уже отправил в Украину первую из двадцати БМП Marder еще 21 марта 2023 года. Еще двадцать этих проверенных машин Украина получила непосредственно из складов бундесвера", - сообщили в компании.

"В дополнение к Marder, заказанным на сегодняшний день, Rheinmetall может сделать еще шестьдесят", - добавили там.

Заказы выполняют на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе. В месяц может быть изготовлено до десяти БМП, подчеркнули в компании.

Там напомнили, что "боевая машина пехоты Marder является одной из самых надежных систем вооружения такого рода", которая постоянно проходит модернизацию.

Новости
Украина
Германия
Война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
22 июня, 2023 четверг
Минздрав дал советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности
Євген Борисов
23 июня, 2023 пятница
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании
Володимир Сальдо
22 июня, 2023 четверг
Молдова отреагировала на угрозы гауляйтера Херсонщины Сальдо ударить по мосту через Дунай
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
15:37
Укрытия, суды и евроинтеграция: Зеленский провел заседание СНБО
15:31
Оккупационного "милиционера" из Купянска приговорили к 13 годам заключения
15:23
Эксклюзив
"Есть успех, враг пытается вернуть утраченное": капитан Шершень назвал места атаки ВСУ на юге
15:23
Началась регистрация на бесплатные показы Чилдрен Кинофеста
15:22
Эксклюзив
В целом РФ удерживает в Черном море 8 ракетоносцев с суммарным залпом 52 ракеты, - представитель ВМС ВСУ Плетенчук
15:10
Премия Global Teacher Prize Ukraine собирает истории украинских учителей
15:02
OPINION
Венгрия "качает" Закарпатье. Зачем Орбану наши военнопленные?
15:00
Оккупанты в Крыму провели обучение для спасателей по работе в условиях техногенной катастрофы
14:58
Эксклюзив
Южная группировка врага вскоре начнет задыхаться, - военный эксперт Черник
14:50
Порошенко на BBC: украинское наступление – это не голливудское кино, но я уверен в ВСУ
14:46
В Украине начали убирать урожай
14:24
Турция выдала лицензию на производство Bayraktar TB2 в Украине
14:18
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизтопливо
14:16
НАПК внесло автопроизводителя Geely в международные спонсоры войны
14:05
Клондайк
Украинская драма "Клондайк" выйдет в прокат в США
14:03
OPINION
Прямые текущие расходы на боеспособность ВСУ составляют половину всех расходов госбюджета
14:02
Макрон заявил, что поговорит с Путиным, если тот позвонит по телефону, но сам не будет звонить
13:54
Враг массированно обстрелял Запорожскую область: погиб мужчина, по меньшей мере 4 человека получили ранения
13:37
электроэнергиия
Укрэнерго присоединилось к глобальной коалиции по возобновлению энергетики Украины
13:17
Обновлено
Ночная атака РФ в ночь на 23 июня: остатки сбитой ракеты упали в Хмельницком. Хронология событий
13:16
Украина примет участие в строительстве зернового терминала в Нигерии
13:02
Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: двое погибших, четверо раненых
12:53
В Украине заработал Единый реестр оружия. Подробности
12:45
За прошлый месяц оккупанты депортировали 600 украинцев в Ростовскую область
12:26
В Украину вернули тела 51 павшего военного
12:14
Спасатели проведут обучение по ликвидации последствий возможного теракта на ЗАЭС
12:02
Эксклюзив
На северных рубежах Украины ситуация контролируемая, на кодоне из РФ российская армия увеличила количество обстрелов, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко
12:00
OPINION
Защитить украинский и не обидеть русский: как это работает
11:58
Открытые торги Минобороны стали первым шагом к позитивному реформированию системы закупок, — Ассоциация ритейлеров Украины
11:55
СБУ задержала в рядах ВСУ шпиона РФ, отслеживавшего самолеты и бронемашины MaxxPro
11:23
Эксклюзив
Украине крайне необходимо стремительное наращивание запасов дронов-камикадзе, - общественный деятель Тука
11:16
ЕС впервые безвозвратно выделит средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Подробности
11:08
Нафтогаз призвал суд США взыскать с России $5 млрд на исполнение решения арбитража в Гааге
11:03
Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России
10:32
таблетки
Вплоть до летального исхода: в Минздраве предупредили о последствиях неконтролируемого употребления йодида калия
10:32
Скандал с главой одесского военкомата: в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине
10:30
Обзор
Как удары по Чонгарскому мосту изменят ситуацию на фронте, предупреждение Зеленского о ЗАЭС без внимания. Акценты мировых СМИ 23 июня
10:25
Курс валют на 23 июня: евро подскочил вверх
10:22
комар
Лихорадка денге и вирус Западного Нила: в Европе растет риск заболеваний, переносимых комарами
10:15
В выходные на юге удержится жара, а на западе - ливни: прогноз погоды от Наталки Диденко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV