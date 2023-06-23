Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Заказ был размещен в мае 2023 года. Доставку планируют осуществить летом.

"Действуя от имени правительства Германии, Rheinmetall уже отправил в Украину первую из двадцати БМП Marder еще 21 марта 2023 года. Еще двадцать этих проверенных машин Украина получила непосредственно из складов бундесвера", - сообщили в компании.

"В дополнение к Marder, заказанным на сегодняшний день, Rheinmetall может сделать еще шестьдесят", - добавили там.

Заказы выполняют на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе. В месяц может быть изготовлено до десяти БМП, подчеркнули в компании.

Там напомнили, что "боевая машина пехоты Marder является одной из самых надежных систем вооружения такого рода", которая постоянно проходит модернизацию.