Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2, которые заказали Нидерланды

Об этом пишет Tagesschau .

"Компания Rheinmetall объявила, что заказ составляет трехзначное число миллионов евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии.

Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные машины – в течение 2024 года.

Это танки, которые концерн ранее получил от других стран.

Над предоставлением Украине основных боевых танков Leopard для противодействия России работают, в частности, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Соединенные Штаты, Чехия и Нидерланды вместе передают Украине более 90 танков Т-72. Свои Т-72 предоставляет и Польша. Великобритания предоставляет Украине роту основных боевиков танков Challenger.

В марте девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к контрнаступлению.