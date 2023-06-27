Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2, которые заказали Нидерланды
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст для ВСУ 14 танков Leopard 2, которые заказали Нидерланды. Первый прибудет в Украину в январе 2024 года
Об этом пишет Tagesschau .
"Компания Rheinmetall объявила, что заказ составляет трехзначное число миллионов евро", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии.
Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные машины – в течение 2024 года.
Это танки, которые концерн ранее получил от других стран.
Над предоставлением Украине основных боевых танков Leopard для противодействия России работают, в частности, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Соединенные Штаты, Чехия и Нидерланды вместе передают Украине более 90 танков Т-72. Свои Т-72 предоставляет и Польша. Великобритания предоставляет Украине роту основных боевиков танков Challenger.
В марте девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к контрнаступлению.
- 23 июня сообщалось, что Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине еще 20 БМП Mаrder.
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