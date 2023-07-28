Об этом сообщил для Spiegel директор промышленной группы Армин Паппергер.

"Сейчас мы уже учим украинцев в Германии для этой работы", – сказал Паппергер, добавив, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва.

Ремонтный центр в Украине сократит расстояния, на которые нужно транспортировать танки, хотя это потенциально может создать проблемы с безопасностью. Недавно близкий соратник президента России Владимир Путин заявил, что Москва ударит по любому объекту, который Rheinmetall создаст в Украине.