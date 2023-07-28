Rheinmetall до конца лета планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard: работников уже обучают в Германии
Немецкая компания Rheinmetall уже в конце лета планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставленной Берлином
Об этом сообщил для Spiegel директор промышленной группы Армин Паппергер.
"Сейчас мы уже учим украинцев в Германии для этой работы", – сказал Паппергер, добавив, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва.
Ремонтный центр в Украине сократит расстояния, на которые нужно транспортировать танки, хотя это потенциально может создать проблемы с безопасностью. Недавно близкий соратник президента России Владимир Путин заявил, что Москва ударит по любому объекту, который Rheinmetall создаст в Украине.
- В марте сообщалось, что концерн Rheinmetall может построить танковый завод в Украине.
- В мае стало известно, что на этом заводе будут производить немецкие танки и боевые машины пехоты. А 10 июля в Rheinmetall рассказали, что откроют завод в Украине в течение 12 недель.
- 21 июля Армин Паппергер отметил , что Rheinmetall намерена продолжать сотрудничество, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации.
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