Об этом говорится в twitter учреждения.

Украинское министерство затролило российское и заметило, что РФ, чтобы завоевать мир, не нужна даже армия, пока у них есть пресс-служба.

"Пресс-служба минобороны РФ мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственных СМИ и спикера МО Конашенкова более чем достаточно", - говорится в сообщении.