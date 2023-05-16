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РФ заявила об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве "кинжалом", у Резникова ответили троллингом окупантов

16 мая, 2023 вторник
19:22
Война с Россией

Во вторник, 16 мая, Россия заявила, что якобы уничтожила ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot в Киеве. Минобороны Украины прокомментировало заявление врага

Об этом говорится в twitter учреждения.

Украинское министерство затролило российское и заметило, что РФ, чтобы завоевать мир, не нужна даже армия, пока у них есть пресс-служба.

"Пресс-служба минобороны РФ мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственных СМИ и спикера МО Конашенкова более чем достаточно", - говорится в сообщении.

  • Противовоздушная оборона в ночь на 16 мая сбила 6 "кинжалов", 9 "калибров" и 3 баллистические ракеты, которыми россияне атаковали Украину.
Россия
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