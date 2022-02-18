РФ заявила об отводе военной техники с северной границы Украины
Минобороны России заявило об отводе на 1 тыс. км от украинской границы техники подразделений танковой армии
Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Очередной военный эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области по завершении плановых учений", - говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что по прибытии в расположение части военные будут проводить техническое обслуживание техники и ее подготовки к дальнейшим плановым мерам боевой подготовки.
"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляет железнодорожный транспорт на расстояние около одной тысячи километров", - заявили в Минобороны России.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений". 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск. Разведка США также пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы.
- Позже в Белом доме сообщили, что за последние дни российские войска на украинской границе увеличились по меньшей мере на 7 тыс.
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