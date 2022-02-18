РФ заявила об отводе военной техники с северной границы Украины

Об этом сообщает Минобороны РФ.



"Очередной военный эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области по завершении плановых учений", - говорится в заявлении.



В министерстве добавили, что по прибытии в расположение части военные будут проводить техническое обслуживание техники и ее подготовки к дальнейшим плановым мерам боевой подготовки.



"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляет железнодорожный транспорт на расстояние около одной тысячи километров", - заявили в Минобороны России.

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