РФ заявила об обстреле из минометов пограничного села в Курской области

Об этом в телеграме сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Он заявил, что "обстрел" произошел во время возобновления электроснабжения в селе Волфино. Он утверждает, что ранение получил один из работников ремонтной бригады, ему уже оказали медицинскую помощь.

В среду, 25 января, Россия обвинила ВСУ в "обстреле" хутора Отруба в Курской области, были повреждены линии электропередач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb