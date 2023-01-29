РФ заявила об обстреле из минометов пограничного села в Курской области
Россия заявила об "обстреле из минометов" села Волфино в Курской области. По словам губернатора, один человек получил легкие травмы
Об этом в телеграме сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Он заявил, что "обстрел" произошел во время возобновления электроснабжения в селе Волфино. Он утверждает, что ранение получил один из работников ремонтной бригады, ему уже оказали медицинскую помощь.
- В среду, 25 января, Россия обвинила ВСУ в "обстреле" хутора Отруба в Курской области, были повреждены линии электропередач.
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