РФ заявила об испытаниях баллистической ракеты: боевая часть поразила цель в Казахстане
Российские ракетные войска провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты, боевая часть поразила цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане
Об этом пишут российские СМИ.
"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - отметили в минобороны РФ, цитирует ТАСС.
Журналисты утвердили, что учебная боевая часть ракеты поразила цель на полигоне "Сары-Наган" в Казахстане. Как объяснили в российском министерстве обороны, пуск позволил подтвердить "правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.
- Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что странам НАТО следует серьезно отнестись к ядерным угрозам России и Беларуси.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное