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РФ заявила об испытаниях баллистической ракеты: боевая часть поразила цель в Казахстане

12 апреля, 2023 среда
06:50
Мир

Российские ракетные войска провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты, боевая часть поразила цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане

Об этом пишут российские СМИ.

"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - отметили в минобороны РФ, цитирует ТАСС.

Журналисты утвердили, что учебная боевая часть ракеты поразила цель на полигоне "Сары-Наган" в Казахстане. Как объяснили в российском министерстве обороны, пуск позволил подтвердить "правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.

  • Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что странам НАТО следует серьезно отнестись к ядерным угрозам России и Беларуси.
Россия
война с Россией
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