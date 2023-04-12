Об этом пишут российские СМИ.

"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - отметили в минобороны РФ, цитирует ТАСС.

Журналисты утвердили, что учебная боевая часть ракеты поразила цель на полигоне "Сары-Наган" в Казахстане. Как объяснили в российском министерстве обороны, пуск позволил подтвердить "правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.