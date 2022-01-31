РФ заявила о завершении военных учений в Черном море

Об этом сообщает Черноморский флот РФ.



В пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота вернулись более 20 кораблей.



"В плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано свыше 20 боевых кораблей разного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли обороны", - отметили в Черноморском флоте России.

Напомним, 26 января Черноморский флот России начал большие военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.

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