РФ заявила о завершении военных учений в Черном море
31 января российские суда вернулись с военных учений в Черном море
Об этом сообщает Черноморский флот РФ.
В пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота вернулись более 20 кораблей.
"В плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано свыше 20 боевых кораблей разного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли обороны", - отметили в Черноморском флоте России.
- Напомним, 26 января Черноморский флот России начал большие военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.
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