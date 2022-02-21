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РФ заявила о якобы уничтожении пятерых "украинских диверсантов" и двух БМП в Ростовской области, штаб ООС возразил

21 февраля, 2022 понедельник
15:49
война с Россией ООС ВСУ

Южный военный округ РФ заявил об уничтожении пятерых якобы проникших с территории Украины диверсантов, украинские военные это опровергли

Такие сообщения были распространены росСМИ.

В РФ заявили, что уничтожили якобы 5 военных из состава ДРГ.

Там добавили, что якобы из-за границы с РФ "вошли две боевые машины пехоты ВСУ", но их уничтожили.

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В пресс-штабе ООС в комментарии Hromadske отметили, что эта информация не соответствует действительности: "Мы не проводим никаких наступательных действий, наши подразделения не предпринимали никаких попыток проникновения на территорию РФ. Поэтому никаких потерь у нас не может быть вследствие этих действий".

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фейк
ООС
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