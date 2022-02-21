РФ заявила о якобы уничтожении пятерых "украинских диверсантов" и двух БМП в Ростовской области, штаб ООС возразил

Такие сообщения были распространены росСМИ.

В РФ заявили, что уничтожили якобы 5 военных из состава ДРГ.

Там добавили, что якобы из-за границы с РФ "вошли две боевые машины пехоты ВСУ", но их уничтожили.



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В пресс-штабе ООС в комментарии Hromadske отметили, что эта информация не соответствует действительности: "Мы не проводим никаких наступательных действий, наши подразделения не предпринимали никаких попыток проникновения на территорию РФ. Поэтому никаких потерь у нас не может быть вследствие этих действий".