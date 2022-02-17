РФ заявила о выводе 10 военных колонн из Крыма
Россия заявила, что аннексированный Крым покинули около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами
Об этом сообщает Интерфакс.
"Более половины автомобильных маршей прошли с преодолением маршрута протяженностью более 500 км. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы Таврида через Керченский пролив по Крымскому мосту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после того, как военные прибудут в пункты постоянной дислокации, они будут осуществлять обслуживание и подготовку техники к очередным этапам плановой боевой подготовки.
Кроме того, Минобороны РФ сообщает, что после завершения состоявшихся на полигонах плановых учений военный эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение к пункту постоянной дислокации.
"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется с помощью железнодорожного транспорта на расстояние около 1000 км", – заявили в ведомстве.
- Напомним, что в Белом доме сообщили, что в течение последних дней количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.
- Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
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