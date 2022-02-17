РФ заявила о выводе 10 военных колонн из Крыма

Об этом сообщает Интерфакс.



"Более половины автомобильных маршей прошли с преодолением маршрута протяженностью более 500 км. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы Таврида через Керченский пролив по Крымскому мосту", – говорится в сообщении.



Отмечается, что после того, как военные прибудут в пункты постоянной дислокации, они будут осуществлять обслуживание и подготовку техники к очередным этапам плановой боевой подготовки.



Кроме того, Минобороны РФ сообщает, что после завершения состоявшихся на полигонах плановых учений военный эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение к пункту постоянной дислокации.



"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется с помощью железнодорожного транспорта на расстояние около 1000 км", – заявили в ведомстве.

Напомним, что в Белом доме сообщили, что в течение последних дней количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.

Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".

Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.

В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.

В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.