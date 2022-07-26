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РФ заявила о выходе из Международной космической станции после 2024 года, действующий глава Роскосомоса объяснил это "поднятием планки", бывший - санкциями

26 июля, 2022 вторник
18:47
Экономика МКС

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года: в Роскосмосе причиной называют создание собственной пилотируемой станции, хотя предварительно в корпорации сетовали только на санкции

Об уходе из проекта заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, информирует Интерфакс.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года принято. Я думаю, что в настоящее время мы начнем формировать российскую орбитальную станцию", - сказал Борисов

По его словам, создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) станет основным приоритетом деятельности Роскосмоса в пилотируемой космонавтике.

По словам Борисова, космическая ветка  находится в непростой ситуации. "Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами - не опустить, а поднять планку, и прежде всего обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее", - сказал он.

В июне Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший пост главы Роскосмоса, заявлял, что возобновление переговоров о продолжении работы МКС после 2024 года возможно только при отмене американских санкций против космической отрасли России.

"Считаю, что возобновление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно только при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - отметил глава Роскосмоса.

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечалось в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

После начала российской военной операции в Украине многие страны ввели в отношении России масштабные санкции. 1 марта в пресс-службе Роскосмоса Интерфаксу сообщили, что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

  • Отметим, что американские эксперты также подсчитали влияние санкций на энергетический рынок России: Европа зависима от импорта энергоносителей из России всего на 46%, а Россия от экспорта в Европу – на 83%. Следовательно, РФ и теряет от санкций значительно больше европейцев.

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Россия
санкции против России
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