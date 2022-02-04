РФ заявила о "вступлении в силу" приговора украинцу Ширингу, приговоренному в Крыму к 12 годам тюрьмы
ФСБ РФ заявила, что приговор украинцу Константину Ширингу, приговоренному в оккупированном Крыму к 12 годам заключения за "шпионаж", вступил в силу, несмотря на намерения адвокатов подать кассационную жалобу
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г.р. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказал", - рассказали в ФСБ.
Ранее об отклонениях апелляции сообщил защитник украинца Дмитрий Динзе.
Адвокаты намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции, после чего обратятся в ЕСПЧ.
Ранее омбудсман Людмила Денисова отмечала, что у Константина Ширинга ухудшилось состояние здоровья.
- Напомним, в 2021 году лкупанты в Крыму отправили Константина Ширинга на 12 лет в колонию за якобы "шпионаж".
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