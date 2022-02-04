РФ заявила о "вступлении в силу" приговора украинцу Ширингу, приговоренному в Крыму к 12 годам тюрьмы

Об этом сообщает Радио Свобода .



"Гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г.р. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказал", - рассказали в ФСБ.



Ранее об отклонениях апелляции сообщил защитник украинца Дмитрий Динзе.



Адвокаты намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции, после чего обратятся в ЕСПЧ.



Ранее омбудсман Людмила Денисова отмечала, что у Константина Ширинга ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, в 2021 году лкупанты в Крыму отправили Константина Ширинга на 12 лет в колонию за якобы "шпионаж".

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