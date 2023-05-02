РФ заявила о нападении на заместителя главы оккупационной полиции в Мелитополе
Россия заявила, что во временно оккупированном Мелитополе совершено покушение на заместителя главы главного управления российского МВД
Об этом пишут пропагандистские издания.
В заявлении говорится, что у ворот дома коллаборанта была заложена бомба. В настоящее время оккупант находится в больнице, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
- Мэр Иван Федоров сообщил о единичном взрыве в городе 2 мая в 06:45.
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