РФ заявила, что уничтожила 36 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
В ночь с 28 на 29 октября российский агрессор заявил, что якобы сбил 36 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
Об этом заявили минобороны российских террористов.
"Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", - пишут оккупанты.
Террористическая Россия заявила, что ПВО якобы уничтожило 36 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.
Никаких доказательств российские оккупанты не продемонстрировали.
- В пятницу, 27 октября, агенты "Атеш" заметили вражескую систему ПВО недалеко от временно оккупированного Симферополя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное