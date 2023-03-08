Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными .

"Российский омбудсмен не является субъектом переговоров во время обменов. Татьяна Москалькова в очередной раз озвучивает тезисы, нужные россиянам для расшатывания украинского общества. Она ни словом не обмолвилась о резонансной внесудебной казни украинского безоружного воина, в то же время ищет отговорки для того, чтобы объяснить прогресса в возвращении собственных военнопленных", - объясняют в пресс-службе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в целом заявления РФ имеют мало общего с реализацией договоренностей Уполномоченных в Анкаре, в частности, о возвращении гражданских заложников, репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

"Позитив в публикации фамилий наших Защитников один – мы благодаря этому знаем, что в плену у врага находятся перечисленные воины. Ведь Россия делает все возможное, чтобы скрыть от Украины факт пребывания в плену наших защитников. В опубликованном Москальковом списке есть и те военнослужащие, которые уже действительно освобождены из плена. Такие провокации с российской стороны происходят уже не впервые", - пишут в штабе и добавляют, что это свидетельствует о некомпетентности российской омбудсменки.

В пресс-службе отмечают, что Украина готова забирать из плена и забирает всех наших защитников и защитниц, которых предлагает на обменах сторона.