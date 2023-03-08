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РФ заявила, что Украина отказалась забрать из плена 70 своих военных, украинская сторона опровергла

8 мартa, 2023 среда
18:56
война с Россией

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона не изъявила желания забрать 70 своих военнопленных во время последнего обмена, якобы есть список

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными .

"Российский омбудсмен не является субъектом переговоров во время обменов. Татьяна Москалькова в очередной раз озвучивает тезисы, нужные россиянам для расшатывания украинского общества. Она ни словом не обмолвилась о резонансной внесудебной казни украинского безоружного воина, в то же время ищет отговорки для того, чтобы объяснить прогресса в возвращении собственных военнопленных", - объясняют в пресс-службе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в целом заявления РФ имеют мало общего с реализацией договоренностей Уполномоченных в Анкаре, в частности, о возвращении гражданских заложников, репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

"Позитив в публикации фамилий наших Защитников один – мы благодаря этому знаем, что в плену у врага находятся перечисленные воины. Ведь Россия делает все возможное, чтобы скрыть от Украины факт пребывания в плену наших защитников. В опубликованном Москальковом списке есть и те военнослужащие, которые уже действительно освобождены из плена. Такие провокации с российской стороны происходят уже не впервые", - пишут в штабе и добавляют, что это свидетельствует о некомпетентности российской омбудсменки.

В пресс-службе отмечают, что Украина готова забирать из плена и забирает всех наших защитников и защитниц, которых предлагает на обменах сторона.

  • Во вторник, 7 марта, Украина вернула из российского плена 130 воинов, в том числе защитники Мариуполя и военные из районов Бахмута и Соледара.
  • В ГУР заявили , что уже ищут убийц, расстрелявших военнопленного за слова "Слава Украине".
Общество
Украина
военные силы Украины
пленние
обмен пленными
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