РФ заявила, что провела учения по применению гиперзвукового оружия на фрегате "Адмирал Горшков" в Атлантическом океане
Министерство обороны РФ заявило об испытаниях ударных возможностей фрегата "Адмирал Горшков" по применению гиперзвукового оружия в западной части Атлантического океана
Об этом сообщает Министерство обороны России.
25 января действующий в районах западной части Атлантического океана фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" запустил компьютерное моделирование на гиперзвуковых ракетах "Циркон".
Эти снаряды радиусом действия 900 км в несколько раз превышают скорость звука, что усложняет защиту от них.
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