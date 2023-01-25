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РФ заявила, что провела учения по применению гиперзвукового оружия на фрегате "Адмирал Горшков" в Атлантическом океане

25 января, 2023 среда
19:10
Мир

Министерство обороны РФ заявило об испытаниях ударных возможностей фрегата "Адмирал Горшков" по применению гиперзвукового оружия в западной части Атлантического океана

Об этом сообщает Министерство обороны России.

25 января действующий в районах западной части Атлантического океана фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" запустил компьютерное моделирование на гиперзвуковых ракетах "Циркон".

Эти снаряды радиусом действия 900 км в несколько раз превышают скорость звука, что усложняет защиту от них.

  • 18 января глава российского МИД Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и его плане мирного урегулирования войны РФ в Украине "не может быть и речи". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали и подчеркнули, что Москва категорически не заинтересована в мире.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что сейчас не видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.
  • 19 января на экономическом форуме в Давосе президент Украины заявил, что в настоящее время нет представителей РФ, с которыми можно было бы вести переговоры . Он также отметил, что не уверен, жив ли Владимир Путин вообще.
  • 23 января США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирана.
  • Также сообщается, что военно-морские силы Южно-Африканской Республики, Китая и России в феврале проведут совместные учения.
  • Дипломат Валерий Чалый убежден, что в Российской Федерации не готовы на конструктивные переговоры с Украиной.
  • 25 января украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях, а также готовятся к новой волне агрессии.

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Россия
испытания
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