Об этом пишет российское СМИ Интерфакс.

"Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", - сказал Вершинин.

По словам замминистра, "это абсолютно логично, особенно после произошедших терактов".

"Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь есть зона повышенной военной опасности", - подчеркнул Вершинин.

Он отметил, что "кроме мер силового характера есть меры, которые должны принимать все и понимать все, потому что речь идет о страховании и перестраховании судов, которые могут заниматься какой-либо деятельностью на этом пространстве".

Окончание действия зернового соглашения и угрозы Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

В ночь с 18 на 19 июля российские войска атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он заявил, что оккупанты совершенно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.

В Минагрополитики сообщили , что российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.

В среду, 19 июля, российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины. По их словам, с 00:00 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Террористы добавили, что флаги стран, под которыми будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.

В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ в зерновое соглашение и потребовал их немедленного выполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.

В Белом доме предупреждали , что российские войска могут расширить свои цели против украинских зерновых объектов, включая атаки на гражданские суда в Черном море.

В ответ угрозам РФ Министерство обороны Украины объявило , что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как такие, что перевозят военные грузы.