Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"В настоящее время противник завершает цикл подготовки мобилизованных. Часть из них сразу попала на фронт, как, например, в Донецкой области. Перед россиянами стоит очень важная задача - усиление линии фронта и противостояние угрозам прорыва ВСУ на Юге (направление Мелитополя)", - отметил он.

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Рябых считает, что россияне понимают все угрозы, потому что это направление еще более уязвимо, чем часть Херсонщины, которую они покинули.

"Среди задач - дальнейший захват Донецкой области. Концентрации сил на других направлениях в серьезно угрожающих масштабах на ближайшие недели нет. Мы не должны исключать попытки таких действий. Эксперты пока не видят больших перспектив у россиян для изменения ситуации на фронте", - подытожил эксперт.