РФ завершает подготовку к наступлению на восток и блокирует перебрасывание украинских подразделений, – эстонская разведка

Об этом сообщил разведцентр Сил обороны Эстонии в отчете о боевых действиях на территории Украины, пишет портал ERR.

Согласно отчету, российские войска завершают подготовку к наступлению в восточном направлении, блокируя при этом переформатирование ВСУ на восток.



По данным эстонской разведки, 14 апреля из-за пожара, который, вероятно, был вызван ракетными выстрелами, на борту крейсера "Москва" сдетонировали боеприпасы.



Инцидент подтвержден как российской, так и украинской стороной. По данным России, экипаж корабля был эвакуирован, что может свидетельствовать о том, что тушить пожар было либо невозможно, либо бесперспективно.



Россия продолжает вынуждать военнослужащих участвовать в войне, которую она развязала в Украине. Ведется кампания по контрактной службе, россияне продвигают идею краткосрочных контрактов. Однако желание подписывать контракт изъявляет немного россиян.