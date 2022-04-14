РФ завершает подготовку к наступлению на восток и блокирует перебрасывание украинских подразделений, – эстонская разведка
Российские военные силы завершают подготовку к наступлению на восток, Россия продолжает принуждать военнослужащих к участию в войне в Украине
Об этом сообщил разведцентр Сил обороны Эстонии в отчете о боевых действиях на территории Украины, пишет портал ERR.
Согласно отчету, российские войска завершают подготовку к наступлению в восточном направлении, блокируя при этом переформатирование ВСУ на восток.
По данным эстонской разведки, 14 апреля из-за пожара, который, вероятно, был вызван ракетными выстрелами, на борту крейсера "Москва" сдетонировали боеприпасы.
Инцидент подтвержден как российской, так и украинской стороной. По данным России, экипаж корабля был эвакуирован, что может свидетельствовать о том, что тушить пожар было либо невозможно, либо бесперспективно.
Россия продолжает вынуждать военнослужащих участвовать в войне, которую она развязала в Украине. Ведется кампания по контрактной службе, россияне продвигают идею краткосрочных контрактов. Однако желание подписывать контракт изъявляет немного россиян.
- Напомним, президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на флагмане российского Черноморского флота, а Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" – на плаву, умалчивая о причинах пожара.
- Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен вчера, 13 апреля, украинскими ракетами "Нептун".
- Сегодня в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
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