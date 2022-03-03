РФ завела в Украину 90% стоящих на границе войск, цель - Киев, - Белый дом
Конечная цель военной кампании, которую начал президент РФ Путин, - захват Киева и Украины
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Белом доме, сообщает ЕН .
"Взятие Киева остается намерением Путина", - подчеркнула она.
По данным США, в России медленно иссякают резервы, которые можно приобщить к войне против Украины.
"По данным Пентагона, 90% боевой силы, собранной вокруг Украины, уже пересекли границу. Они также запустили более 480 ракет", – заявила Псаки.
В Белом доме отмечают, что эскалация продолжает расти.
"Они продолжают добиваться своей цели – взятие Киева и взятие всей Украины" - заявила представитель Белого дома.
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