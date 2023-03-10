Об этом руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в телемарафоне. .

"Ракетоносители заведены в пункты базирования. Это предусмотрено, ведь вчера они отстреляли почти полностью свой запас, который был. Поэтому, очевидно, они переснаряжаются", – заявила спикер.

Гуменюк напомнила, что в начале предварительной российской атаки у врага был запас из 24 ракет "Калибр", 20 из них они выпустили.

"То, что они находятся в пунктах базирования – это не отменяет уровень угрозы. Он достаточно высок, ведь они могут достаточно быстро восстановить свои мощности и силы и вернуться на боевое дежурство в течение 2 – 3 часов", – добавила руководитель Объединенного координационного прессцентра сил обороны.