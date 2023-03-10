РФ завела ракетоносители в пункты базирования, однако уровень угрозы высок, – Гуменюк
По состоянию на утро 10 марта в Черном море нет российских ракетоносителей, однако уровень угрозы остается, ведь врагу нужно всего 2-3 часа, чтобы вернуть их
Об этом руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в телемарафоне. .
"Ракетоносители заведены в пункты базирования. Это предусмотрено, ведь вчера они отстреляли почти полностью свой запас, который был. Поэтому, очевидно, они переснаряжаются", – заявила спикер.
Гуменюк напомнила, что в начале предварительной российской атаки у врага был запас из 24 ракет "Калибр", 20 из них они выпустили.
"То, что они находятся в пунктах базирования – это не отменяет уровень угрозы. Он достаточно высок, ведь они могут достаточно быстро восстановить свои мощности и силы и вернуться на боевое дежурство в течение 2 – 3 часов", – добавила руководитель Объединенного координационного прессцентра сил обороны.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В небе фиксировали вражеские дроны-камикадзе и активность авиации, раздавались взрывы во многих регионах, попадание по критической инфраструктуре. Есть попадание в энергетическую инфраструктуру, ограничение электроснабжения будет применено в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
- Во время массированной атаки 9 марта РФ осуществила 81 пуск ракет разных типов, защитники сбили 34 крылатых и 8 управляемых авиационных единиц, в том числе ликвидировано 4 БПЛА.
- В Черном море после массированной ночной атаки на Украину все еще находились два российских ракетоносителя.
- По данным командования Воздушных сил, впервые вражеская армия выпустила сразу шесть гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал".
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