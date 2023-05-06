Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

"По состоянию на сейчас (6 мая, – ред.) в Черном море – шесть кораблей. Никакого ракетоносителя нет: они заведены в пункты базирования"

Однако 5 мая при наращивании ракетной опасности РФ маневрировала, выводя и заводя корабли в пункты базирования. По словам Натальи Гуменюк, россияне направляют воздушные атаки на истощение ПВО ВСУ.