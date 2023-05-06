РФ завела ракетоносители из Черного моря в пункты базирования
В Черном море по состоянию на 6 мая находится шесть военных кораблей РФ, но нет ракетоносителей
Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.
"По состоянию на сейчас (6 мая, – ред.) в Черном море – шесть кораблей. Никакого ракетоносителя нет: они заведены в пункты базирования"
Однако 5 мая при наращивании ракетной опасности РФ маневрировала, выводя и заводя корабли в пункты базирования. По словам Натальи Гуменюк, россияне направляют воздушные атаки на истощение ПВО ВСУ.
- По состоянию на утро 4 мая в Черном море российские войска держали четыре ракетоносителя , их общий залп мог достигать 32 "калибров".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное