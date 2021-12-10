РФ завела переговоры в ТКГ и Нормандском формате в тупик, - ЕС
В Евросоюзе сообщили, что из-за отказа РФ признавать себя участницей войны на Донбассе переговоры в Нормандском формате и ТКГ зашли в тупик
Об этом передает Укринформ .
"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствования проведению очередной встречи в Нормандском формате влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах", - говорится в заявлении ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Представители Евросоюза подчеркнули, что после проведения последних переговоров в Нормандском формате, где подписали документ "Общие согласованные выводы", прошло два года, однако большинство пунктов до сих пор не выполнены, хотя договоренности были достигнуты в ТКГ, но они заблокированы на политическом уровне.
Также в ЕС отметили, что на Минсовете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме РФ в очередной раз "не приняла участие в переговорах по декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".
Кроме того, в Евросоюзе выразили обеспокоенность из-за эскалации ситуации безопасности в зоне ООС в связи с увеличением количества нарушений "тишины" и наращивания российских военных сил вблизи границы с Украиной.
"Любое угрожающее поведение или дестабилизирующее ситуацию является неприемлемым. Мы призываем Россию придерживаться имеющихся механизмов в рамках Венского документа по прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", - отметили представители ЕС.
- Напомним, РФ отказалась установить перемирие на Востоке Украины с 00.01 10 декабря.
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