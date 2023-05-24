РФ завела один из ракетоносителей в пункт базирования: ситуация в Черном море
По состоянию на 24 мая на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Общий залп может составлять до 8 ракет.
В Азовском море один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся семь русских кораблей, среди которых – один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.
- 23 мая на боевом дежурстве в Черном море было восемь российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр".
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