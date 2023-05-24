РФ завела один из ракетоносителей в пункт базирования: ситуация в Черном море

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Общий залп может составлять до 8 ракет.

В Азовском море один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся семь русских кораблей, среди которых – один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.