РФ заведет в Беларусь 200 военных эшелонов. Это беспрецедентная цифра, – белорусское СМИ
Во время подготовки к совместным белорусско-российским учениям "Союзная решимость-2022", которые будут проводиться под эгидой Союзного государства, впервые происходит такая масштабная переброска сил на большие расстояния
Об этом сегодня, 23 января 2022 года, написал белорусский информационный портал Хартия'97.
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Со ссылкой на данные от железнодорожников Беларуси утверждается, что в промежутке с 16.01.2022 по 21.01.2022 на территорию Республики Беларусь уже прибыли более 33 военных эшелонов с техникой и военнослужащими ВС РФ. Эшелоны продолжают прибывать.
По разработанному "Графику движения военных эшелонов", общее количество составов, которые прибудут в Беларусь составляет 200 военных эшелонов. Как отмечается, это невероятная цифра, ведь такого количества никогда не было. При этом среднее количество вагонов в военных эшелонах равняется 50.
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В русских военных эшелонах задействованы следующие единицы подвижного состава: пассажирские вагоны, крытые вагоны (включая с пометкой ВМ – взрывные материалы 1 класс опасности и крытые вагоны, переоборудованные под перевозку людей), платформы для перевозки военной техники и вагоны прикрытия.
- Во время проведения общих стратегических учений "Запад – 2021" в Республику Беларусь в течение месяца прибыло из РФ всего 29 военных эшелонов.
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