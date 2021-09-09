РФ заставляет шахтеров и металлургов переезжать с ОРДЛО из-за высоких зарплат, - Казанский
Представители Российской Федерации заставляют рабочих различных профессий переезжать с ОРДЛО в РФ в поисках более высокой зарплаты
Об этом представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский заявил в комментарии РБК-Украина .
Он отметил, что Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов.
"А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо заставляет их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", - отметил Казанский.
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