РФ заставляет фермеров на ВОТ Херсонщины продавать продукцию по ценам ниже рыночных
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне ради собственной наживы заставляют фермеров продавать продукцию по ценам ниже рыночных
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне продолжают наживаться на украинских фермерах и придумывают новые схемы заработка. Так, на временно оккупированных территориях Херсонщины враг создал прокладку "Херсонский Агропромышленный Кластер", которая производит закупку зерновых и масличных культур у сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.
То есть всех фермеров региона заставляют продавать продукцию этому предприятию по фиксированным ценам ниже рыночных. В дальнейшем агропродукцию продают причастным к гауляйтерам структурам, а они перепродают ее уже по рыночным ценам, забирая себе разницу.
"Заметим, в Украине есть свободный рынок агропродукции, где каждый фермер реализует продукцию по рыночным ценам. Зато оккупанты заставляют фермеров сдавать продукцию за бесценок", - подчеркнули в ЦНС.
- Кроме того, на захваченных территориях Херсона увеличили количество случаев ограблений местных жителей. Оккупанты похищают автомобили и деньги под предлогом борьбы с подпольем.
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