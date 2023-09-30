РФ заставляет фермеров на ВОТ Херсонщины продавать продукцию по ценам ниже рыночных

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают наживаться на украинских фермерах и придумывают новые схемы заработка. Так, на временно оккупированных территориях Херсонщины враг создал прокладку "Херсонский Агропромышленный Кластер", которая производит закупку зерновых и масличных культур у сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

То есть всех фермеров региона заставляют продавать продукцию этому предприятию по фиксированным ценам ниже рыночных. В дальнейшем агропродукцию продают причастным к гауляйтерам структурам, а они перепродают ее уже по рыночным ценам, забирая себе разницу.

"Заметим, в Украине есть свободный рынок агропродукции, где каждый фермер реализует продукцию по рыночным ценам. Зато оккупанты заставляют фермеров сдавать продукцию за бесценок", - подчеркнули в ЦНС.