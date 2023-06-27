Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ заслуживает только поражение и трибунал, - Зеленский прокомментировал Краматорский обстрел

РФ заслуживает только поражение и трибунал, - Зеленский прокомментировал Краматорский обстрел

27 июня, 2023 вторник
23:50
Война с Россией

Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

"Ровно на годовщину удара российских террористов по Кременчугу, по торговому центру, когда погибли 22 человека, российские изверги снова направили ракеты по Кременчугскому району.

Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, и среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов.

Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов", - говорится в сообщении.

  • Напомним, сегодня, 27 июня, кафиры нанесли два ракетных удара с С-300 по Краматорску в Донецкой области, попав в частности в общепит в центре города: 4 человека погибли, 42 ранены. Среди погибших есть ребенок. Эспрессо ведет онлайн-трансляцию.
Владимир Зеленский
Краматорск
Читайте также:
26 июня, 2023 понедельник
Зеленский приехал к бойцам на Бердянском направлении и вручил им награды
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
27 июня, 2023 вторник
Вагнеровцы стали первыми, кто сбил Ил-22: их в РФ не больше 10 единиц, - Игнат
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
27 июня, 2023 вторник
Посол Китая в ЕС о поддержке границ Украины 1991 года: "Не понимаю, почему бы и нет"
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.71
    Покупка 36.71
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.14
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
00:04
Инфографика
Бизнес-джет Пригожина вылетел из Беларуси в направлении Москвы, - Белорусский Гаюн
2023, вторник
27 июня
23:54
Live
РФ ударила ракетами по общественному заведению в Краматорске: 4 человека погибли, 42 ранены. Текстовая онлайн-трансляция
23:39
Обновлено
Сборная Украины на последних минутах упустила победу над Испанией на молодежном Евро-2023
23:05
Эксклюзив
Бен Ходжес
Кремль понимает, что заплатит огромную цену за теракт на ЗАЭС, – генерал Ходжес
23:03
Исполнительным директором Реестра нанесенного Россией ущерба назначили советника ОП
22:59
ЧВК Вагнер
США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера
22:55
Аналитика
Сергей Згурец
Лукашенко и Пригожин – самодуры, которые не уживутся вдвоем в Беларуси. Колонка Сергея Згурца
21:34
В Гаагу передали доказательства причастности Лукашенко к похищению украинских детей
21:26
Эксклюзив
После попытки мятежа Путин не знает, кому доверять, – генерал Ходжес
21:16
Зеленский уволил гендиректора Укроборонпрома Гусева
21:07
Raiffeisen Bank
ЕЦБ после мятежа Пригожина призвал банки ЕС ускорить выход из РФ
20:54
Эксклюзив
В РФ скоро будет вторая серия после мятежа Пригожина - более масштабная и жесткая, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:46
Виктория Сюмар: законопроект 9342 не решает вопрос 30 тысяч, потому что правительство просто "переписало" свое постановление, но удалось решить часть других проблем
20:37
Данилов: вопрос нашей победы – это вопрос фрагментации России
20:23
Боеприпасы и техника на $500 млн: США объявили новый пакет помощи Украине
20:13
Обновлено
Золото в пулевой стрельбе, 4 медали в муай-тае, серебро в прыжках в воду и бронза в фехтовании. Как Украина выступает 27 июня на Европейских играх-2023
20:08
Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление, - Бен Уоллес о контрнаступлении ВСУ
20:05
OPINION
Пригожин спровоцировал Запад на откровенность
20:00
Обзор
Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы
19:52
ВСУ за день поразили 6 ЗРК и 4 района сосредоточения врага, - Генштаб
19:51
В российском плену находятся 126 украинских женщин
19:43
Украина 1 июля отменяет карантин и чрезвычайное положение по COVID-19
19:16
В районе Курдюмовки на Донетчине ВСУ разгромили батальон россиян и пробили оборону: ликвидировано до 35 врагов
19:15
Активисты движения "Желтая Лента" провели тайное собрание на вершине в Крыму
18:59
ВАКС
ВАКС взыскал с российского авиапроизводителя активы более чем на $4 млн, которые передали ГП "Антонов"
18:55
Жители Южной Кореи станут на год младше
18:43
Обновлено
Кременчук
РФ атаковала Полтавщину ракетами X-22: ранен ребенок в Кременчугском районе, есть попадания в дачный кооператив
18:31
Спасатели гасят пожар в ТЦ "Амстор" в Кременчуге
Годовщина трагедии в Кременчуге: как Comfy, Укрзализныця, Ferrexpo работают со смертями сотрудников
18:19
Во Львове нужны доноры крови для лечения винницкой волонтерки, получившей ожоги 70% тела
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
В перевороте Пригожина нет победителей
18:07
По случаю Дня Конституции для киевлян и гостей столицы проведут бесплатные экскурсии
17:50
Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день, в Бахмут еще не зашли, - Маляр
17:45
С должностей уволили руководителей двух райадминистраций Киева, Кличко и еще семи чиновникам объявлены выговоры
17:45
Google впервые за 4 года обновил логотип операционной системы Android
17:39
Посол Китая в ЕС о поддержке границ Украины 1991 года: "Не понимаю, почему бы и нет"
17:30
Обновлено
В Бердянске состоится прощание с несовершеннолетними партизанами, убитыми российскими снайперами
17:21
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Пригожин хотел курировать институт ЧВК и стать на одну ступеньку с Шойгу или руководством ФСБ, - эксперт UIF Тышкевич
17:19
Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО, - Euractiv
17:12
Лукашенко заявил, что вагнеровцы не будут охранять российское ядерное оружие в Беларуси
16:58
Обновлено
Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV