РФ заслуживает только поражение и трибунал, - Зеленский прокомментировал Краматорский обстрел
Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.
"Ровно на годовщину удара российских террористов по Кременчугу, по торговому центру, когда погибли 22 человека, российские изверги снова направили ракеты по Кременчугскому району.
Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, и среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов.
Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов", - говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня, 27 июня, кафиры нанесли два ракетных удара с С-300 по Краматорску в Донецкой области, попав в частности в общепит в центре города: 4 человека погибли, 42 ранены. Среди погибших есть ребенок. Эспрессо ведет онлайн-трансляцию.
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