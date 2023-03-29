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РФ засекретила часть расходов, чтобы увеличить финансирование войны, - ISW

29 мартa, 2023 среда
11:55
война с Россией

Россия сокращает расходы бюджета в разных сферах, чтобы направить больше на военные расходы. Чтобы это скрыть, Москва засекретила около трети всех бюджетных расходов

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

РФ создает условия для ведения затяжной войны и пытается найти дополнительные источники финансирования военных нужд, считают аналитики ISW. В то же время, война в Украине продолжает забирать значительную часть федерального бюджета.

"Российские расходы на оборону и безопасность являются второй по величине бюджетной категорией после расходов на социальные программы", - говорится в отчете.

По данным аналитиков, в Кремле пытаются скрыть значительные расходы и для этого прибегают к разным манипуляциям с бюджетными средствами.

"Россия засекретила беспрецедентную треть всех своих бюджетных расходов, тайные расходы по состоянию на 24 марта вдвое превышают аналогичный период 2022 года. Засекреченная доля российского бюджета составит почти четверть всех расходов за весь 2023 год и будет обусловлена ростом расходов, которые классифицируются национальной обороны", - говорится в сообщении.

Такие действия Москвы свидетельствуют о формировании основы для ведения продолжительной войны, считают в ISW.

  • Аналитики Института исследования войны (ISW) оценивают , что российские войска занимают около 65% Бахмута. Силы ППК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться в глубь города.
  • В Институте изучения войны считают , что владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиаландшафт в России, чтобы представить себя в качестве претендента на президентских выборах.
Экономика
Россия
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