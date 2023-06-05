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РФ зарегистрировала 2 судна зерновой инициативы на вход в порты Украины, но проигнорировала 56, ожидающих долгое время

5 июня, 2023 понедельник
18:13
Экономика

В воскресенье, 4 мая, российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в частности, РФ проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Российская сторона 4 июня зарегистрировала 2 входных судна, которые были заявлены к участию в зерновой инициативе в тот же день. Это противоречит принятым правилам инспектирования судов, предполагающим, что в первую очередь проверку проходят те, которые дольше всего находятся в ожидании", – пишет пресс-служба.

Соответственно, россияне проигнорировали 56 судов, ожидающих в территориальных водах Турции входа в украинские порты.

По состоянию на сегодняшний день план предусматривает 3 инспекции на вход и 6 – на выход, но обычно РФ выполняет меньше половины.

"Регистрация входящего флота российской стороной в Совместном координационном центре (СКЦ) осуществляется ограниченно, а логика выбора судов для регистрации непонятна и непрозрачна. Никаких критериев относительно количества и очередности выбора судов для регистрации российская сторона не называет, фактически осуществляя выбор судов для инспекции на свое усмотрение. Это максимально усложняет планирование работы для всех участников Зерновой инициативы", - отмечают в министерстве.

В мае среднее количество инспекций судов составляло всего 3 в сутки. С 1 июня проверки флота не проводились из-за того, что Россия заблокировала регистрацию новых судов. Это усложнило составление инспекционного плана.

Сейчас инспекции ждут 67 судов, из которых 58 – идут под погрузку в порты Украины, а 9 – уже с продовольствием.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем его несколько раз продлевали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для его продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти - Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти - Одесса" составляет 2418 км, из них более тысячи квадратных километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил, что не видят перспектив продления зернового соглашения.

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