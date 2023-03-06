"РФ запятнала кровью все медали": Кулеба напомнил МОК, что россияне убили в Харькове мать призера ЧЕ по легкой атлетике
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал недопустимым возвращение РФ в спорт и напомнил о трагедии в семье украинской легкоатлетки Екатерины Табашник
Об этом Кулеба написал в twitter .
По его словам, свою бронзовую медаль в прыжках высоту на чемпионате Европы в помещении, Екатерина Табашник посвятила матери, погибшей в августе 2022 года в результате российского ракетного удара по Харькову.
"Свою бронзовую медаль Екатерина Табашник посвятила своей матери, убитой российским ударом в Харькове. "Эта медаль несет в себе всю мою боль и печаль", — отметила она. Россия запятнала кровью все украинские медали. Вот почему россиянам необходимо запретить участие в любом случае. -каких спортивных мероприятиях", - написал Кулеба.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 5 марта Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы в прыжках в высоту, а Екатерина Табашник – завоевала бронзу .
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