Об этом Кулеба написал в twitter .

По его словам, свою бронзовую медаль в прыжках высоту на чемпионате Европы в помещении, Екатерина Табашник посвятила матери, погибшей в августе 2022 года в результате российского ракетного удара по Харькову.

"Свою бронзовую медаль Екатерина Табашник посвятила своей матери, убитой российским ударом в Харькове. "Эта медаль несет в себе всю мою боль и печаль", — отметила она. Россия запятнала кровью все украинские медали. Вот почему россиянам необходимо запретить участие в любом случае. -каких спортивных мероприятиях", - написал Кулеба.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.