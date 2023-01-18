РФ запустила в Крыму кампанию по пропаганде в поддержку своих военных, местные не реагируют, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В настоящее время в Крыму продолжается информационная кампания по привлечению средств на поддержку россиян. Местные не изъявляют желания поддерживать россиян, пришедших с войной на их землю. Оккупанты изо всех сил пытаются заставить людей помогать добровольно, но безуспешно. Поэтому условия по поддержке военных будут реализовывать неофициально, в принудительном порядке", - пишут в ЦНС.

В Центре отмечают, что с 24 февраля 2022 года российские власти пытаются вынудить жителей временно оккупированного Крыма поддерживать их военных.

Оккупанты призывают местный бизнес делать скидки военнослужащим, а госслужащих заставляют ежемесячно отдавать часть зарплаты в помощь российской армии.

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