РФ запустила ракеты по гражданскому судну в порту Украины, - Сунак

Об этом заявил в отчете британскому парламенту премьер-министр Риши Сунак, передает Reuters.

"Благодаря рассекреченным данным разведки мы знаем, что 24 августа российские военные нацелились на гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", - сообщил Сунак в отчете о саммите G20.

В то же время МИД Великобритании уточнил, что россияне целились по грузовому судну под флагом Либерии, которое стояло в порту. При этом две ракеты "Калибр" оккупанты выпустили с ракетоносца Черноморского флота.

"Путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти атаки показывают, насколько он в отчаянии. Нацеливаясь на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, Россия наносит ущерб остальному миру", - сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Что известно о движении кораблей из портов Украины

17 июля РФ объявила о прекращении выполнения зернового соглашения. Владимир Зеленский заявил, что зерновой коридор необходимо использовать и дальше даже несмотря на выход РФ из соглашения.

4 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда сочтет необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить по временным маршрутам в украинские порты в Черном море.

16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Это было первое судно, вышедшее из украинского порта после отказа РФ участвовать в черноморской инициативе.

26 августа из Одесского порта вышло второе судно – балкер PRIMUS.

1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли два судна, загруженные чугуном и рудой - балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерии) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова).