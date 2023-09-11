РФ запустила ракеты по гражданскому судну в порту Украины, - Сунак
Разведка Великобритании установила, что 24 августа РФ совершила ракетную атаку по гражданскому судну, находившемуся в украинском порту в Черном море
Об этом заявил в отчете британскому парламенту премьер-министр Риши Сунак, передает Reuters.
"Благодаря рассекреченным данным разведки мы знаем, что 24 августа российские военные нацелились на гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", - сообщил Сунак в отчете о саммите G20.
В то же время МИД Великобритании уточнил, что россияне целились по грузовому судну под флагом Либерии, которое стояло в порту. При этом две ракеты "Калибр" оккупанты выпустили с ракетоносца Черноморского флота.
"Путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти атаки показывают, насколько он в отчаянии. Нацеливаясь на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, Россия наносит ущерб остальному миру", - сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Что известно о движении кораблей из портов Украины
17 июля РФ объявила о прекращении выполнения зернового соглашения. Владимир Зеленский заявил, что зерновой коридор необходимо использовать и дальше даже несмотря на выход РФ из соглашения.
4 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда сочтет необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить по временным маршрутам в украинские порты в Черном море.
16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Это было первое судно, вышедшее из украинского порта после отказа РФ участвовать в черноморской инициативе.
26 августа из Одесского порта вышло второе судно – балкер PRIMUS.
1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли два судна, загруженные чугуном и рудой - балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерии) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова).
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