Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, армия РФ атакует управляемыми бомбами по всей линии фронта – от Черниговщины до юга.

"Есть новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, тяжело. Потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно. Пока безнаказанно. Нужно понимать, что самолеты наносят удары с дистанции 50 плюс километров из-за линии боевого столкновения или государственной границы Украины и с моря, поэтому их пока нечем доставать, именно самолеты, - подчеркнул Игнат.

Выпуская авиабомбы ФАБ-500 (500-килограммовые снаряды), враг использует Су-35. Ежедневно таких – около 10-12 единиц. В этом случае Украина может противодействовать атакам только ликвидируя сами истребители.

"Бомбы можно пробовать сбивать, но понятно, сколько нужно средств, чтобы их уничтожать. Поэтому другого выхода нет, кроме противодействия самим самолетам, которые сбрасывают эти бомбы, - пояснил спикер.

По словам Юрия Игната, недавно российские СМИ сообщали о визите главы минобороны РФ Сергея Шойгу на завод, где запущена линейка по производству уже 1,5-тонных бомб. С высокой вероятностью они будут оснащены "крыльями" и GPS навигацией.

"1,5-тонные бомбы – это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужны средства, которые могут противостоять. Это системы Patriot, SAMP/T из наземных. А лучше всего – это современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на больших расстояниях, имеющие и мощные радары, и ракеты класса воздух-воздух. Только так можно противостоять этой угрозе", - сказал Игнат.