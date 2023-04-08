Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости РФ запустила производство управляемых авиабомб, которые пока нечем сбивать, - Игнат

РФ запустила производство управляемых авиабомб, которые пока нечем сбивать, - Игнат

8 апреля, 2023 суббота
13:03
Новости

Враг сообщил, что глава минобороны РФ Сергей Шойгу проверил один из оборонных заводов и заявил о линейке производства на 2023 год с планами изготовления 1500-тонных бомб, которые оснастят крыльями и GPS-навигацией

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, армия РФ атакует управляемыми бомбами по всей линии фронта – от Черниговщины до юга.

"Есть новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, тяжело. Потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно. Пока безнаказанно. Нужно понимать, что самолеты наносят удары с дистанции 50 плюс километров из-за линии боевого столкновения или государственной границы Украины и с моря, поэтому их пока нечем доставать, именно самолеты, - подчеркнул Игнат.

Выпуская авиабомбы ФАБ-500 (500-килограммовые снаряды), враг использует Су-35. Ежедневно таких – около 10-12 единиц. В этом случае Украина может противодействовать атакам только ликвидируя сами истребители.

"Бомбы можно пробовать сбивать, но понятно, сколько нужно средств, чтобы их уничтожать. Поэтому другого выхода нет, кроме противодействия самим самолетам, которые сбрасывают эти бомбы, - пояснил спикер.

По словам Юрия Игната, недавно российские СМИ сообщали о визите главы минобороны РФ Сергея Шойгу на завод, где запущена линейка по производству уже 1,5-тонных бомб. С высокой вероятностью они будут оснащены "крыльями" и GPS навигацией.

"1,5-тонные бомбы – это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужны средства, которые могут противостоять. Это системы Patriot, SAMP/T из наземных. А лучше всего – это современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на больших расстояниях, имеющие и мощные радары, и ракеты класса воздух-воздух. Только так можно противостоять этой угрозе", - сказал Игнат.

  • Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Наталья Гуменюк утверждает, что Россия продолжает атаковать Украину авиабомбами из-за недостаточной результативности ракетных ударов.
  • Российская армия направила четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в городе Берислав Херсонской области.
Читайте также:
Сі Цзіньпін
8 апреля, 2023 суббота
Нерешенные проблемы с Тайванем будут стоить Си Цзиньпину очень дорого, - аналитик из Китая
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
7 апреля, 2023 пятница
Следователи обнаружили следы взрывчатки на судне, которое связывают с диверсией на "Северных потоках", - NYT
"АвтоКрАЗ"
6 апреля, 2023 четверг
Акционеры ЧАО "АвтоКрАЗ" обратились к послам стран Большой семерки и другим руководителям международных институтов
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.21
    Покупка 37.21
    Продажа 38.04
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 апреля
12:58
Порошенко привез украинским военным то, что нельзя показывать
12:39
У собора в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники Московского патриархата
12:30
Аксенов говорит, что в Феодосии сбили украинскую ракету
12:01
OPINION
Даже если учителя немедленно наденут вышиванки...
11:56
В Черном море РФ держит один носитель "калибров"
11:47
Российские войска утром обстреляли два города в Запорожской области: ранен мужчина
11:45
СБУ задержала пятерых организаторов схем уклонения от мобилизации, среди которых - председатель военно-врачебной комиссии и адвокат
11:26
Армия РФ выпустила по ключевым энергообъектам Украины более 1200 ракет и дронов
10:48
Обновлено
За прошедшие сутки от рук россиян погибли четыре жителя Донетчины
10:42
На аэродромах России - по меньшей мере 12 самолетов, которые могут атаковать Украину, - Игнат
10:31
Минобороны Британии: Россия провалила "зимнюю войну" против украинской энергосистемы
10:24
В октябре ВСУ пытались освободить ЗАЭС, но неудачно, - The Times
10:14
Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после визита лидера острова в США
10:08
OPINION
Ложь убивает, а свободными делает правда
10:06
Во временно оккупированном россиянами Старобельском мужчины получают повестки
10:03
Tesla авто
На Tesla подали в суд из-за нарушения прав конфиденциальности клиентов
09:45
Напуганные контрнаступлением российские военные формируют "живые щиты" из гражданских, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
08:27
Враг за сутки 71 раз обстрелял Херсонщину: восемь человек получили ранения
08:19
За сутки ВСУ уничтожили 570 военных РФ, 3 танка и 5 артсистем
08:09
OPINION
Николай Княжицкий
Российское гражданство высокого духовенства РПЦ в Украине (УПЦ МП) возмущает
08:00
OPINION
Коварный искусственный интеллект: у кого машина заберет работу?
06:48
кибербезопасность
В апреле НАТО проведет в Эстонии крупнейшие в мире обучение в сфере кибербезопасности
06:42
ВСУ за сутки нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов, уничтожили штурмовик Су-25 и 7 БпЛА
06:22
Джо Байден
Байден продлил действие первых санкций против РФ еще на год
05:59
Россия пока не готова к конструктивным переговорам по войне в Украине, - Блинкен
05:34
Пентагон планирует ежегодно выделять $3 млрд военной помощи Тайваню
05:07
КНДР снова запустила подводный беспилотник, способный нести ядерное вооружение
04:39
Зафиксировано 12 обстрелов и 125 прилетов: Россия в течение дня терроризировала Сумщину
04:11
Утечка секретных документов США усилила страх РФ перед контрнаступлением ВСУ, - ISW
03:43
"Берегите Украину в своих сердцах и мыслях": Стивен Кинг призвал не поддаваться искушениям фальшивых миротворцев
03:15
Ледяной шторм в Канаде: два человека погибли, более миллиона - без света
02:47
Пентагон
В США обнаружили утечку секретных документов, касающихся, в частности, и Украины, - СМИ
02:19
Лидеры обеих партий Сената США призвали РФ уволить репортера WSJ
01:51
В Бельгии конфисковали партию экстази под видом пасхальных кроликов
01:23
Польша и страны Балтии предлагают компромиссный вариант внесения Росатома в новый пакет санкций ЕС
00:55
"Украина на пороге членства в НАТО": Кулеба озвучил ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе
00:52
Минобороны РФ анонсировало провокацию с химическим оружием в Сумской области
00:41
Эксклюзив
Нерешенные проблемы с Тайванем будут стоить Си Цзиньпину очень дорого, - аналитик из Китая
00:28
В Ватикане объединили рассказы детей из Украины и России на Крестной дороге
00:09
В Тель-Авиве вооруженный мужчина въехал в толпу туристов, есть погибший и пострадавшие
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV