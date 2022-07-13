Об этом информируют на сайте президента Украины .

13 июля Владимир Зеленский обратился к участникам Конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле. Президент привел пример вероятной российской агрессии в Корее.

"Представьте обычный шоппинг-мол или школу где-то в Инчхоне или в Квандже. Как бы вы восприняли удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой, которую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни подобных ударов? Конечно, это тактика. Тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", – предположил президент.



Зеленский подчеркнул, что РФ с начала полномасштабного вторжения уже запустила по Украине 2960 ракет.



"Ракетный террор. 2 960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты", – сказал Зеленский.

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