Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

По словам Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, РФ выпустила более 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергосистемы Украины. По "самым консервативным оценкам", сейчас для ее восстановления нужны не менее 40 млрд грн.

"Запас прочности серьезно снизился и к следующей зиме его нужно восстановить. Сегодня нам нужно работать над тем, чтобы прохождение следующего отопительного сезона было более простым и прогнозируемым, чем этой зимой… Вокруг этого и идут основные дискуссии: где взять деньги, чтобы отремонтировать поврежденные объекты. энергетической инфраструктуры, установить дополнительную защиту и создать резервные запасы", - отметил он.