РФ запустила по ключевым объектам энергосистемы более 1200 ракет и БПЛА: на восстановление нужно более $1 млрд
Российская армия направила по ключевым объектам украинской энергосистемы по меньшей мере 1200 ракет и БПЛА, сейчас на ее восстановление нужно более $1 млрд
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
По словам Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, РФ выпустила более 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергосистемы Украины. По "самым консервативным оценкам", сейчас для ее восстановления нужны не менее 40 млрд грн.
"Запас прочности серьезно снизился и к следующей зиме его нужно восстановить. Сегодня нам нужно работать над тем, чтобы прохождение следующего отопительного сезона было более простым и прогнозируемым, чем этой зимой… Вокруг этого и идут основные дискуссии: где взять деньги, чтобы отремонтировать поврежденные объекты. энергетической инфраструктуры, установить дополнительную защиту и создать резервные запасы", - отметил он.
- Напомним, американские и украинские энергетические ведомства и инициатива Net Zero World готовят программу по безуглеродности и постоянству энергетического сектора Украины.
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