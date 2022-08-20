РФ запустила по Днепропетровщине 4 ракеты: ПВО ВСУ все сбила
В небе над Днепропетровщиной 20 августа украинская ПВО сбила все 4 ракеты "Калибр", запущенные россиянами
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - подчеркнул он.
- В ночь на 20 августа на Днепропетровщине россияне обстреляли дома, солнечные панели, электролинии и газопровод
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