РФ запустила новый фейк: ХАМАС якобы использует украинское оружие

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда начала распространять дезинформацию о якобы боевиках ХАМАСа используют оружие из Украины. К этой информационной кампании присоединились российские пропагандисты Коц, Лисицын, Осташко и Ггагин.

В рамках кампании они опубликовали видео с западными образцами вооружения с сообщением "ХАМАС благодарит Украину за продажу им вооружения". Кроме того, в другой публикации пропагандисты показали фейковую новость о том, что израильские солдаты якобы поймали "террористов с оружием" из Украины.

В ЦПИ подчеркнули, что схожие кампании РФ проводит не впервые. В частности, ранее сообщали о российской дезинформационной кампании относительно использования украинского оружия во время протестов во Франции.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".