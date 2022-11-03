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РФ запустила крылатые ракеты через зерновой коридор, - Зеленский

3 ноября, 2022 четверг
02:21
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 2 ноября Россия запустила крылатые ракеты по маршрутам коридора, по которому из украинских портов транспортируют продовольствие

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Этим утром российский самолет запустил крылатые ракеты недалеко от Змеиного, и они фактически перелетали через маршруты зернового коридора. И каждый такой российский запуск - а они почти ежедневные - прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров - работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу", – сказал Зеленский.

Президент также отметил усилия партнеров Украины по продолжению транспортировки из Украины продовольствия и назвал Россию угрозой глобальной продовольственной безопасности.

"Сегодня у нас есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира - экспортная зерновая инициатива продолжит работать. Российский шантаж ни к чему не привел. Принципиально и действенно отреагировала ООН и лично генеральный секретарь Гутерриш. Действовал и президент Турции Эрдоган. Вовремя и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений. В очередной раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это - РФ, больше никто. Вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах - мы видим некоторое удешевление и относительно пшеницы, и относительно кукурузы. Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И каждый раз, когда мир не поддается шантажу, агропродукция дешевеет", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что из-за российской агрессии страны Африки и Азии теряют десятки миллиардов долларов, а десятки миллионов людей страдают от ухудшения уровня жизни.

"Если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже и призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса. Потому что каждая российская ракета, бьющая по нашим портам, по элеваторам с зерном, по электростанциям, питающим наше агропроизводство, в итоге бьёт по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах: это и Египет, Алжир, Сомали, Судан, Ливан, Бангладеш, Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам... В этом году они переплатили десятки миллиардов долларов за продукты питания - и только по вине России, только из-за безумной российской агрессии, которая дестабилизирует международную торговлю", - сказал Зеленский.

  • Ранее, 29 октября, РФ объявила о "приостановке" своих обязательств по безопасному экспорту украинского зерна через Черное море.
  • Владимир Зеленский выразил уверенность, что российская сторона хотела сорвать соглашение еще в сентябре.
  • 30 сентября НАТО и ЕС призвали Россию вернуться к "зерновому соглашению".
  • 1 ноября стало известно, что украинское дунайское пароходство начинает проект "Дунайский зерновой путь" после "приостановки" Россией участия в "зерновой инициативе".
  • В тот же день Украина, ООН и Турция заявили о действительности "зернового соглашения". Одновременно с этим РФ потребовала "гарантий безопасности".
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, после чего заявил о продолжении работы "зернового коридора"
  • Россия подтвердила слова Эрдогана о продолжении работы "зернового коридора".

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Владимир Зеленский
зерно
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