РФ запустила фейк, якобы экс-президент США Никсон предсказал американскую войну в Украине

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Президент США Никсон писал своему преемнику Клинтону, что в Украине произойдет "американская" Революция Достоинства и "американская война", - такое "пророчество" со ссылкой на рассекреченное письмо политика распространяют российские СМИ.

На самом деле, пропагандисты манипулируют реальными цитатами Никсона из письма Клинтону.

"37-й президент США действительно предвидел переход России к авторитаризму и ее вторжение в Украину. Он писал, что отношения между Украиной и РФ будут ухудшаться, потому что Кремлем будет руководить авторитарный правитель. В этом контексте Никсон отметил, что США лучше усилить дипломатическое присутствие в Украине - это поможет ей выстоять", - говорится в сообщении Центра.

Об "американской" войне и революции в письме Никсона речь не шла.

"В конце концов, не американцы развязали жестокую неспровоцированную войну, а россияне. И переложить ответственность за это на другую страну у них не получится, сколько бы фейков они тиражировали", - отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.