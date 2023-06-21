РФ запустила фейк о якобы сожжении Библии украинским военным
Российские Telegram-каналы распространяют фейк-видео с якобы украинским военным, сжигающим Библию
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Роспропаганда пытается манипулировать аудиториями: российской – для которой уничтожение священной книги объясняется тем, что она написана на русском языке. Западной – как подтверждение собственного нарратива о том, что "украинцы – сатанисты", - пишет ЦПИ.
Цель россиян – это дискредитация Украины и демонизация ВСУ.
"Таким образом, роспропаганда "разоблачает украинские преступления", чтобы оправдать нападение России на соседнее государство и добиться прекращения военной помощи стране, не имеющей "европейских ценностей", - говорится в материале.
Фото: ЦПИ
- Центр противодействия дезинформации также опубликовал подборку фейков , которые российский враг продуцировал 20 июня.
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