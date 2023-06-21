РФ запустила фейк о якобы сожжении Библии украинским военным

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Роспропаганда пытается манипулировать аудиториями: российской – для которой уничтожение священной книги объясняется тем, что она написана на русском языке. Западной – как подтверждение собственного нарратива о том, что "украинцы – сатанисты", - пишет ЦПИ.

Цель россиян – это дискредитация Украины и демонизация ВСУ.

"Таким образом, роспропаганда "разоблачает украинские преступления", чтобы оправдать нападение России на соседнее государство и добиться прекращения военной помощи стране, не имеющей "европейских ценностей", - говорится в материале.

Фото: ЦПИ