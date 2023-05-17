РФ запустила фейк о повышении уровня радиации в Украине и за ее пределами

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

РФ запустила дезинформационную кампанию из-за вражеских телеграмм-каналов. Израильский политолог Я.Кедми сообщил, что "15 мая на востоке Польши были зафиксированы скачки радиации в воздухе. Так, в Люблине измерительные приборы зарегистрировали резкое повышение уровня висмута-214".

Пропагандисты заявляют, что якобы повышение радиации в Польше связано с обстрелом критической инфраструктуры в Хмельницкой области.

"Сообщаем, что радиационная ситуация в стране нормальная. Временные повышенные значения природного радиационного фона не являются чем-то необычным и возникают регулярно, например во время осадков", - подчеркнули в Национальном агентстве по атомной энергии Польши.

Справка:

*Висмут-214 – природный радионуклид, встречающийся в виде аэрозолей. Во время дождя аэрозоли поднимаются с поверхности земли и вымываются из атмосферы, что вызывает повышение радиационного фона.