РФ запустила фейк о повышении уровня радиации в Украине и за ее пределами
Враждебная пропаганда продолжает дезинформационную кампанию по повышению уровня радиации в Украине и за ее пределами
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
РФ запустила дезинформационную кампанию из-за вражеских телеграмм-каналов. Израильский политолог Я.Кедми сообщил, что "15 мая на востоке Польши были зафиксированы скачки радиации в воздухе. Так, в Люблине измерительные приборы зарегистрировали резкое повышение уровня висмута-214".
Пропагандисты заявляют, что якобы повышение радиации в Польше связано с обстрелом критической инфраструктуры в Хмельницкой области.
"Сообщаем, что радиационная ситуация в стране нормальная. Временные повышенные значения природного радиационного фона не являются чем-то необычным и возникают регулярно, например во время осадков", - подчеркнули в Национальном агентстве по атомной энергии Польши.
Справка:
*Висмут-214 – природный радионуклид, встречающийся в виде аэрозолей. Во время дождя аэрозоли поднимаются с поверхности земли и вымываются из атмосферы, что вызывает повышение радиационного фона.
- Российская армия утром 13 мая ударила по Хмельнитчине четырьмя беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры, взрывными волнами повреждены дома и админздания в областном центре, есть раненые.
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