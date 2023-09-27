РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российские пропагандисты прокомментировали фейковый сюжет манипулятивным заголовком: "Во Франции украинских беженцев выгоняют на улицу ради нелегалов из Африки".

"На самом деле в сюжете телеканала речь не идет о том, что украинских беженцев выгоняют из школы на улицу ради мигрантов из Африки. Хотя украинские беженцы действительно проживали в школе некоторое время, на момент заселения туда мигрантов их в здании уже не было. Российская пропаганда намеренно распространяет подобные манипуляции, чтобы создать чувство усталости от войны в Украине у граждан стран-союзников", - пишет ЦПД.