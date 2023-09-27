РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
Вражеские ресурсы распространяют сюжет французского телеканала CNews, якобы украинских беженцев прогнали из приюта ради африканских нелегалов
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Российские пропагандисты прокомментировали фейковый сюжет манипулятивным заголовком: "Во Франции украинских беженцев выгоняют на улицу ради нелегалов из Африки".
"На самом деле в сюжете телеканала речь не идет о том, что украинских беженцев выгоняют из школы на улицу ради мигрантов из Африки. Хотя украинские беженцы действительно проживали в школе некоторое время, на момент заселения туда мигрантов их в здании уже не было. Российская пропаганда намеренно распространяет подобные манипуляции, чтобы создать чувство усталости от войны в Украине у граждан стран-союзников", - пишет ЦПД.
- Российская пропаганда запустила новый фейк, якобы в итальянской Венеции появилось унизительное граффити в отношении украинского контрнаступления.
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