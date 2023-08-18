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РФ запустила фейк, будто на Херсонщине расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра

18 августа, 2023 пятница
17:23
Война с Россией

Российская пропаганда запустила новый фейк о Херсонской области, где якобы расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По сети распространяется фейковая информация, что недавно в Херсонской области "заградительный отряд" из местных и иностранных наемников расстрелял украинское подразделение, отказавшееся плыть на лодках на левый берег Днепра.

Эта информация, как и распространяемое видео, — фейк российской пропаганды. Также в видео невозможно идентифицировать местность и непонятно, откуда ведется огонь. Кроме того, на видео не видно лиц военных. Все эти признаки указывают на то, что это российская ИПСО, цель которой — деморализовать украинских военных!", - подчеркивает ЦПИ.

В качестве доказательства пропагандисты прикрепляют видео, где вроде бы по двум украинским военным ведется огонь со своих позиций.

Видео:

  • Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, что среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
Видео
Украина
военные силы Украины
Херсонщина
фейк
Военные новости
пропаганда
руские фейки
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