РФ запустила фейк, будто на Херсонщине расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра
Российская пропаганда запустила новый фейк о Херсонской области, где якобы расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По сети распространяется фейковая информация, что недавно в Херсонской области "заградительный отряд" из местных и иностранных наемников расстрелял украинское подразделение, отказавшееся плыть на лодках на левый берег Днепра.
Эта информация, как и распространяемое видео, — фейк российской пропаганды. Также в видео невозможно идентифицировать местность и непонятно, откуда ведется огонь. Кроме того, на видео не видно лиц военных. Все эти признаки указывают на то, что это российская ИПСО, цель которой — деморализовать украинских военных!", - подчеркивает ЦПИ.
В качестве доказательства пропагандисты прикрепляют видео, где вроде бы по двум украинским военным ведется огонь со своих позиций.
Видео:
- Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, что среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
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