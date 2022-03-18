РФ запускала ракеты по Украине даже с Каспийского моря, - представитель командования Воздушных сил ВСУ
Вооруженные силы Украины зафиксировали выпуски российских ракет из глубины территории РФ
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, ВСУ выявляют большинство ракет, видят место запуска и направление полета.
"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски производились из стратегических ракетоносцев, даже из Каспийского моря – это очень тяжело отследить", – заявил Игнат.
Он добавил, что сигнал воздушной тревоги должен восприниматься знаком того, что человек должен оказаться в безопасности.
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