РФ запускала ракеты по Украине даже с Каспийского моря, - представитель командования Воздушных сил ВСУ

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ВСУ выявляют большинство ракет, видят место запуска и направление полета.

"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски производились из стратегических ракетоносцев, даже из Каспийского моря – это очень тяжело отследить", – заявил Игнат.



Он добавил, что сигнал воздушной тревоги должен восприниматься знаком того, что человек должен оказаться в безопасности.