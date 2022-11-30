РФ запускает по Украине ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы истощить ПВО, - Пентагон
Войска РФ запускают по целям в Украине крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками
Об этом во время брифинга заявил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.
По его словам, РФ усилила ракетные удары по Украине частично с целью исчерпания запасов украинской противовоздушной обороны и достичь господства в небе.
Поэтому США и другие союзники сосредоточились на поставках ПВО для Украины.
- Минобороны Британии заявляло, что Россия использует против Украины ракеты X-55, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, из-за нехватки оружия большой дальности.
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