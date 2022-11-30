РФ запускает по Украине ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы истощить ПВО, - Пентагон

Об этом во время брифинга заявил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.

По его словам, РФ усилила ракетные удары по Украине частично с целью исчерпания запасов украинской противовоздушной обороны и достичь господства в небе.

Поэтому США и другие союзники сосредоточились на поставках ПВО для Украины.

Минобороны Британии заявляло, что Россия использует против Украины ракеты X-55, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, из-за нехватки оружия большой дальности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb