РФ запретила въезд жене и дочери Байдена и еще 23 американцам " в ответ на санкции США"

Об этом сообщила пресс-служба МИДа РФ.

Жена американского президента США Джо Байдена Джилл Байден и его дочь Эшли Байден возглавили "черный" список, подготовленный Россией "как ответ на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей". Всего туда попали 25 американских граждан, в том числе сенаторы Конгресса США, несколько экс-сотрудников Белого дома, работники и профессоры Гарвардского, Стэнфордского, Йельского, Колумбийского университетов и Университета Тафтса, а также работники Центра российских и евразийских исследований.

Президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру, как и знаменитому актеру Моргану Фримену и создателю Facebook Марку Цукербергу пожизненно запретили въезд в Россию несколько раньше.

Президента США Джо Байдена и его жену леди Джилл Байден срочно эвакуировали из их дома

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