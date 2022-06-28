РФ запретила въезд жене и дочери Байдена и еще 23 американцам " в ответ на санкции США"
Россия расширила список граждан США, которым запретила въезд на территорию страны
Об этом сообщила пресс-служба МИДа РФ.
Жена американского президента США Джо Байдена Джилл Байден и его дочь Эшли Байден возглавили "черный" список, подготовленный Россией "как ответ на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей". Всего туда попали 25 американских граждан, в том числе сенаторы Конгресса США, несколько экс-сотрудников Белого дома, работники и профессоры Гарвардского, Стэнфордского, Йельского, Колумбийского университетов и Университета Тафтса, а также работники Центра российских и евразийских исследований.
Президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру, как и знаменитому актеру Моргану Фримену и создателю Facebook Марку Цукербергу пожизненно запретили въезд в Россию несколько раньше.
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